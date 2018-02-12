عسكري يمني: مقتل عدد من قادة التحالف بمعارك في البيضاء

كشف مصدر عسكري يمني عن حصيلة الاشتباكات التي وقعت اليوم بين "أنصار الله" والتحالف في منطقة البيضاء اليمنية.

قال مصدر عسكري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن اشتباكات اليوم في البيضاء، أدت إلى مقتل عدد من قادة التحالف الميدانيين بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع، منهم القيادي أحمد عبد الله العمري، سعيد حسين الشني، توفيق عبد الله عوانه.

وأشار المصدر العسكري، إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في مركز شامخ بجيزان.

وشن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما وقصفا صاروخيا على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

يذكر أن السعودية تقود تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.