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23:22 12 فبراير/ شباط 2018
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    الحياة اليومية في دمشق، سوريا

    مشروع "أبراج سوريا" في دمشق يتجه للتفعيل... وأحدها من 40 طابقا

    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
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    تتجه الحكومة السورية لتفعيل العمل بمشروعي "أبراج سوريا" الذي تنفذه شركة سورية القابضة في منطقة البرامكة وسط دمشق و"موفنبيك" في منطقة كفرسوسة.

    العاصمة السورية دمشق
    © Sputnik. Dmitry Vinogradov
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    وبحسب "سانا"، زار وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة السورية عماد خميس المشروعين، واستمع الوفد إلى شرح من القائمين على المشروعين حول الأسباب التي أدت إلى توقف العمل فيهما والرؤية الجديدة لإطلاقهما من جديد لا سيما فيما يتعلق بموضوع الصيغة العقدية بين الشركاء لتحقق الفائدة لجميع الأطراف والبعد الوطني في العملية التنموية

    وأكد رئيس الحكومة السورية أن "الحكومة تضع في أولوياتها البدء فورا باستكمال إنجاز المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات مع شركائها من القطاع الخاص ويتم العمل على مراجعة واقع كل مشروع من قبل لجنة متخصصة من أجل الوقوف على أسباب التعثر ووضع الأسس المناسبة للمباشرة الفورية بإنجاز هذه المشاريع"

    وأوضح المهندس خميس أن الحكومة جاهزة لتذليل أي عقبات أمام المشاريع المتوقفة لافتا إلى وجود فرصة مؤاتية لجميع المستثمرين للاستفادة من التسهيلات الحكومية من تشريعات وقروض وإجراءات لإعادة استكمال جميع المشاريع لتأخذ دورها بصفتها مشاريع استراتيجية تخدم البعد الوطني في التنمية.

    ويضم مشروع "أبراج سورية" خمسة أبراج أحدها 40 طابقا بمساحة إجمالية تبلغ نحو 260 ألف متر مربع ومساحة طابقية تحت الأرض 140 ألف متر مربع ويتضمن المشروع مركزا تجاريا وفندقا سياحيا وشققا فندقية مفروشة ومكاتب تجارية ومرائب سيارات تتسع لـ 2500 سيارة وصالات سينما وقاعات مؤتمرات وصالات أفراح.

    ويقع مشروع "موفنبيك" على مساحة 10250 مترا مربعا وتم توقيع عقد المشروع وفق نظام (بي او تي) بين محافظة دمشق والمستثمر عام 2007 وتمت المباشرة به عام 2008 وتم الانتهاء من البناء على الهيكل ويضم المشروع فندقا مكونا من 286 غرفة وسويت ومطاعم وصالات للاجتماعات والأفراح ومركزا تجاريا وموقف سيارات يتسع لـ 1000 سيارة.

    شارك في الزيارة وزراء الأشغال العامة والإسكان والسياحة والإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومحافظ دمشق وأعضاء المكتب التنفيذي والمديرون المعنيون في المحافظة.

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    مشروع أبراج سوريا في دمشق يتجع للتفعيل, الحكومة السورية, سوريا
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