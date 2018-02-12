شعث: فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والشرقية عاصمة لفلسطين

أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، اليوم الإثنين، أن فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل والشرقية عاصمة لفلسطين.

© REUTERS/ MAXIM SHEMETOV الخارجية الأمريكية: بناء سفارتنا في القدس على قائمة أولوياتنا في 2019

رام الله — سبوتنيك . وقال شعث لـ"سبوتنيك" رداً عن سؤال ما إذا كان متفق مع موقف روسيا المذكور: "نعم، كل شيء على ما يرام".

هذا ويلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو لبحث التسوية في الشرق الأوسط ومسائل التعاون الثنائي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وأشار إلى أنه كلف وزارة الخارجية بالعمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي الذي أكد استبعاد الإدارة الأمريكية من الإشراف على عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

والجدير بالذكر أن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، كان قد أعلن سابقا،ً أن فلسطين تبحث عن آلية دولية جديدة تلعب روسيا فيها دوراً محورياً لتقود العملية السياسية مع إسرائيل.