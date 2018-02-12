مصدر عسكري: مقتل ٨ من قوات التحالف بتعز

قال مصدر في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن ثمانية من قوات التحالف قتلوا في مناطق متفرقة من محافظة تعز، عن طريق عمليات القنص بواسطة الجيش واللجان الشعبية.

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الاثنين، أن قوات الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع أفراد وآليات للتحالف في مثلث العمري وتبة السمين وقرية الحريقية وخلف تبة زرعان وشرق معسكر الإمام بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة لأهدافها.

وتابع المصدر، "تم استهداف مدفع عيار 23 ومصرع طاقمه بقذيفة مدفعية شرق جبل صب"، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته، كما تم صد زحف شرق جبل صبر ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف التحالف.

وشن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما وقصفا صاروخيا اليوم الإثنين على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.