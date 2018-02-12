مصدر عسكري: مقتل ٨ من قوات التحالف بتعز

وتابع المصدر، "تم استهداف مدفع عيار 23 ومصرع طاقمه بقذيفة مدفعية شرق جبل صب"، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته، كما تم صد زحف شرق جبل صبر ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف التحالف.
وشن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما وقصفا صاروخيا اليوم الإثنين على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم منذ آذار/ مارس 2015، بعمليات ضد "أنصار الله"، دعما للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
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