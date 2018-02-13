الجيش المصري يقتل 10 مسلحين ويعتقل 400 بينهم أجانب خلال عملية "سيناء 2018"

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانها السادس حول عملية "سيناء 2018" التي تقوم بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية.

© REUTERS/ HANDOUT أول تعليق من السيسي على العملية العسكرية المصرية ضد الإرهاب

وقال البيان، الذي نشره المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته عبر " فيسبوك "، إن العملية أسفرت حتى الآن عن نجاحات كبيرة، مؤكداً القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 إرهابيين بعد اختبائهم في أحد المنازل في العريش.

وأعلن البيان أن القوات الجوية "قامت بتدمير 7 سيارات خلال محاولة العناصر الإرهابية استخدامها للهروب، وتم ضبط 400 شخص مشتبه به من ضمنهم عدد من الأجانب وضبط 6 سيارات و13 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية.

كما أكد تدمير 143 وكرا ومخزنا تستخدمه العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 79 عبوة ناسفة تم زراعتها في طريق القوات وتدمير مخزن تحت الأرض عٌـثر بداخله على 10 ألغام مضادة للدبابات.

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.