نقابة الصحفيين التونسيين: تهديد حركة النهضة يصب في دائرة تكميم الأفواه

قالت نقابة الصحفيين التونسيين إنها معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، ليس فقط كمبادىء دستورية بل كإطار مجتمعي فعال.

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وأعلنت النقابة في بيان لها، أمس الاثنين 12 فبراير/ شباط، أن حركة النهضة تحاول جر الصحفيين إلى ساحة معركة ليسوا معنيين بها، حسب موقع نقابة الصحفيين

وأضاف بيان النقابة التونسية إلى أن حركة النهضة تلوح بالملاحقة القضائية للمخالفين، وأن هذا "لا يصب سوى في دائرة الترهيب وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير والصحافة".

ودعت النقابة الصحفيين إلى عدم التحول لطرف في عمليات التراشق بين القوى السياسية.

كما طالبت النقابة حركة النهضة بتوضيحات حول بلاغها بأن هناك بعض الأصوات الإعلامية تلحق التهم الباطلة بالحركة.