كازاخستان: لقاء وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في أستانا الشهر المقبل

قال وزير خارجية كازاخستان إن لقاء لوزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا يعقد في أستانا في شهر مارس/ آذار المقبل.

© AFP 2018/ STANISLAV FILIPPOV 6 حقائق جعلت مفاوضات أستانا تتفوق على مؤتمرات جنيف

أستانا- سبوتنيك . وأضاف وزير الخارجية خيرت عبد الرحمنوف أن جولة المفاوضات السورية تبدأ بعد لقاء وزراء الدول الضامنة.

وقال الوزير للصحفيين إنه يتلقى المعلومات من الروس، حول الدول الضامنة لعملية أستانا.

وأوضح الوزير أن أستانا قد تكون مكان الاجتماع بين وزارء الخارجية.

ورجح الوزير الكازاخستاني أن يكون اللقاء في شهر مارس/ آذار المقبل.