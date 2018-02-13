"داعش" يملك خلايا نائمة في كركوك والوضع في المحافظة غير محسوم بشكل كامل

وأضاف: "أعتقد أن القوات هناك بحاجة إلى عملية لتطهير المنطقة، لأن التنظيم، خلال عملية تطهير المناطق اختفى ولم يظهر على الساحة"،
ولفت إلى أن عناصر التنظيم المسلحة موجودة في الوديان النائية بالمحافظة، ولها تواجد في المزارع حول القرى البعيدة، وينشط من خلالها.
تستضيف الكويت، اليوم، اجتماعا موسعا لوزراء خارجية "دول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، والفرنسي جان إيف لودريان، فضلا عن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
جدير بالذكر أن الإعلان عن بدء عمليات "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش"، جاء على لسان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في 8 آب/أغسطس 2014،
ونفذت الولايات المتحدة، وقتها، أولى ضرباتها في العراق في مدينة أربيل بإقليم كردستان — العراق، بغرض حماية المسؤولين الأميركيين هناك.
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