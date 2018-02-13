"داعش" يملك خلايا نائمة في كركوك والوضع في المحافظة غير محسوم بشكل كامل

أفاد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" المصنف على قوائم الإرهاب في العراق ومعظم دول العالم، لا يزال يتواجد في وديان المحافظة، علاوة على امتلاكه خلايا نائمة في مدينة كركوك والقرى في المنطقة، داعيا إلى تنفيذ عملية جديدة لتطهير المناطق من سطوته.

© AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye العراق: تحرك قوة عسكرية بأسلحة ثقيلة ودبابات إلى البصرة

الكويت- سبوتنيك .وقال الجبوري في حديث إلى "سبوتنيك"،: "ما زال لدى داعش خلايا نائمة، الوضع مع قوات الجيش غير محسوم بشكل قانوني واضح… التنظيم ينفذ عمليات ضد القوات الأمنية العراقية، ويمارس الخطف أحيانا".

وأضاف: "أعتقد أن القوات هناك بحاجة إلى عملية لتطهير المنطقة، لأن التنظيم، خلال عملية تطهير المناطق اختفى ولم يظهر على الساحة"،

ولفت إلى أن عناصر التنظيم المسلحة موجودة في الوديان النائية بالمحافظة، ولها تواجد في المزارع حول القرى البعيدة، وينشط من خلالها.

تستضيف الكويت، اليوم، اجتماعا موسعا لوزراء خارجية "دول التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر وزيرا الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون، والفرنسي جان إيف لودريان، فضلا عن رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

جدير بالذكر أن الإعلان عن بدء عمليات "التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم "داعش"، جاء على لسان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في 8 آب/أغسطس 2014،

ونفذت الولايات المتحدة، وقتها، أولى ضرباتها في العراق في مدينة أربيل بإقليم كردستان — العراق، بغرض حماية المسؤولين الأميركيين هناك.