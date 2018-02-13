وزير الخارجية الأمريكي: تحرير 98 % من الأراضي التي سيطر عليها داعش في سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي إن 98 % من الأراضي التي سيطرت عليها "داعش" تم تحريرها.

© AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye "داعش" يملك خلايا نائمة في كركوك والوضع في المحافظة غير محسوم بشكل كامل

وأشار الوزير، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، إلى أن أمريكا تقدم 200 مليون دولار إضافية لدعم الاستقرار في المناطق التي حررت من سيطرة "داعش".

وأَضاف الوزير خلال كلمته في مؤتمر التحالف الدولي ضد داعش في الكويت: "أن انتهاء العمليات القتالية الرئيسية لا يعني أننا هزمنا داعش تماما".

ويعقد في الكويت مؤتمر المانحين الدوليين لدعم إعادة إعمار العراق بعد حربها ضد "داعش" لمدة 3 سنوات.

.وأعلن العراق النصر على "داعش"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.