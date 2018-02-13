أمريكا تقدم 200 مليون دولار إضافية لدعم المناطق المحررة من "داعش" في سوريا

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط تقديم أمريكا لـ200 مليون دولار إضافية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا من سيطرة تنظيم "داعش".

الكويت- سبوتنيك . وأشار تيلرسون إلى دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا بـ200 مليون دولار.

وأكد الوزير أن 98 % من الأراضي التي سيطرت عليها "داعش" تم تحريرها.

وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب تركيا في حربها ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التحالف الدولي ضد "داعش" بالكويت.