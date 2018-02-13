"تحالف جديد" بين الإمارات وخمس دول

© AFP 2018/ Karim Sahib الإمارات...2017 عام الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي وأزمة الخليج

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" ، فقد شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق "التحالف العالمي للسعادة "، الذي يضم وزراء من ست دول هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا".

وينص الإعلان المشترك لـ"التحالف العالمي للسعادة" على تحقيق عدد من الأهداف هي المساهمة الفعالة في تعزيز الحوار حول السعادة على المستوى العالمي، ونشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطبيق سياسات السعادة على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز جهود تلك الدول.

وقال محمد بن راشد، في كلمة له خلال إطلاق "التحالف العالمي للسعادة"، إن العالم بحاجة إلى صيغة جديدة للتحالفات الهادفة لخير الإنسان وسعادته. وأضاف: "سعادة الناس من وجهة نظرنا مقياس لكفاءة الأداء الحكومي وركيزة لتقييم السياسات والبرامج وقاسم مشترك لعمل القطاعين الحكومي والخاص، هذا التحالف فرصة لتبادل المعارف والخبرات".

وشدد حاكم دبي على أن "الاستثمار في السعادة هو استثمار بالأمن والسلام والتعايش بين شعوب الأرض". وتابع: "السعادة عدو الكراهية والتطرف، ونتطلع إلى أن يؤسس التحالف الدولي للسعادة لتغيير إيجابي في العالم".

وسيعقد "التحالف العالمي للسعادة"، وفق إعلانه المشترك، اجتماعاً سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات لبحث الإنجازات والتطورات وتبادل الأفكار، بحسب الوكالة الإماراتية.

وينص الإعلان المشترك " للتحالف العالمي للسعادة " على تحقيق عدد من الأهداف هي المساهمة الفعالة في تعزيز الحوار حول السعادة على المستوى العالمي ونشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطبيق سياسات السعادة على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز جهود تلك الدول.

كما نص الإعلان المشترك على عقد "التحالف العالمي للسعادة" اجتماعاً سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات لبحث الإنجازات والتطورات وتبادل الأفكار التي يمكن أن تساعد أعضاء التحالف في الارتقاء بالسياسات والبرامج وأطر العمل الرامية إلى تحقيق السعادة المستدامة للمجتمعات.

يذكر أن الإمارات استحدثت في فبراير/ شباط 2016، منصب جديد في الحكومة، تحت مسمى "وزير الدولة للسعادة"، لتكون أول دولة في العالم تعين وزيرة للسعادة.