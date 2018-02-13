تسجيل
11:56 13 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    دبي

    "تحالف جديد" بين الإمارات وخمس دول

    © REUTERS/ SATISH KUMAR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أعلنت الإمارات إطلاق "تحالف عالمي جديد"، يضم إلى جانبها خمس دول.

    مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © AFP 2018/ Karim Sahib
    الإمارات...2017 عام الذكاء الصناعي والتطور التكنولوجي وأزمة الخليج
    ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إطلاق "التحالف العالمي للسعادة "، الذي يضم وزراء من ست دول هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا".

    وينص الإعلان المشترك لـ"التحالف العالمي للسعادة" على تحقيق عدد من الأهداف هي المساهمة الفعالة في تعزيز الحوار حول السعادة على المستوى العالمي، ونشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطبيق سياسات السعادة على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز جهود تلك الدول.

    وقال محمد بن راشد، في كلمة له خلال إطلاق "التحالف العالمي للسعادة"، إن العالم بحاجة إلى صيغة جديدة للتحالفات الهادفة لخير الإنسان وسعادته. وأضاف: "سعادة الناس من وجهة نظرنا مقياس لكفاءة الأداء الحكومي وركيزة لتقييم السياسات والبرامج وقاسم مشترك لعمل القطاعين الحكومي والخاص، هذا التحالف فرصة لتبادل المعارف والخبرات".

    وشدد حاكم دبي على أن "الاستثمار في السعادة هو استثمار بالأمن والسلام والتعايش بين شعوب الأرض". وتابع: "السعادة عدو الكراهية والتطرف، ونتطلع إلى أن يؤسس التحالف الدولي للسعادة لتغيير إيجابي في العالم".

    وسيعقد "التحالف العالمي للسعادة"، وفق إعلانه المشترك، اجتماعاً سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات لبحث الإنجازات والتطورات وتبادل الأفكار، بحسب الوكالة الإماراتية.

    وزيرة السعادة الإماراتية عهود الرومي
    youtube
    بنسبة 100% وزيرة السعادة الإماراتية تسعد المواطنين في أول قراراتها
    وينص الإعلان المشترك "للتحالف العالمي للسعادة" على تحقيق عدد من الأهداف هي المساهمة الفعالة في تعزيز الحوار حول السعادة على المستوى العالمي ونشر المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تطبيق سياسات السعادة على نطاق أوسع بين الدول الأعضاء وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تعزز جهود تلك الدول.

    كما نص الإعلان المشترك على عقد "التحالف العالمي للسعادة" اجتماعاً سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دولة الإمارات لبحث الإنجازات والتطورات وتبادل الأفكار التي يمكن أن تساعد أعضاء التحالف في الارتقاء بالسياسات والبرامج وأطر العمل الرامية إلى تحقيق السعادة المستدامة للمجتمعات.

    يذكر أن الإمارات استحدثت في فبراير/ شباط 2016، منصب جديد في الحكومة، تحت مسمى "وزير الدولة للسعادة"، لتكون أول دولة في العالم تعين وزيرة للسعادة.

    انظر أيضا:

    طيران الإمارات تبرم صفقة بقيمة 16 مليار دولار
    الإمارات ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب... تجسيدا للعلاقات القوية
    قرقاش: الإمارات دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان
    قرار عاجل في الإمارات لحماية أغلى ما تملك
    بالصور... الإمارات تطلق أول قمر صناعي عربي 100 في المئة
    الكلمات الدلالية:
    شيكات السعادة, تحالف, يوم السعادة في الإمارات, مؤشر السعادة, السعادة, أخبار الإمارات, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, اقتصاد الإمارات, حكومة دبي, الحكومة الإماراتية, محمد بن راشد, كوستاريكا, سلوفينيا, البرتغال, كازاخستان, المكسيك, دبي, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    الروسية يوليا بيلوروكوفا (رياضة التزلج على الثلج)
    جميلات روسيا في أولمبياد كوريا الجنوبية
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك