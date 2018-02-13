بعد أزمة عقود العمل...تونس تكشف عن قرار جديد بشأن تأشيرات دخول قطر

أعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل في تونس أن دولة قطر اتخذت قرارا بمنح تأشيرات العمل، من مكاتب في تونس وليس من قطر بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقال الوزير فوزي عبد الرحمن، في تصريحات على هامش جلسة استماع له في مجلس النواب ، إن هذا الإجراء يستهدف منع العقود الوهمية، وذلك من خلال تولي شركة سنغافورية الإشراف على عملية منح التأشيرات على غرار ما هو معمول به من طرف السفارة الفرنسية، بحسب صحيفة الجريدة التونسية

وكان كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، عادل الجربوعي، قال إنه تمت إلى حد الآن تسوية وضعية 130 تونسيا من بين 200 وقعوا ضحية بعض مكاتب التشغيل بالخارج كانت مكنتهم من عقود شغل وهمية بدولة قطر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أمس الاثنين، قال الكاتب: "تمكنّا من إدماج 130 تونسيا في سوق الشغل القطرية، وتسوية وضعية إقامتهم هناك من بين 200 حالة وقع التغرير بهم عن طريق تمكينهم من عقود شغل وهمية"، مضيفا أنه يتم حاليا البحث عن حلول لنحو 70 شخصا آخرين وقعوا في شباك تحيل بعض مكاتب التشغيل والهجرة".

كما أفاد أن دولة قطر ستفتح بداية شهر أبريل/نيسان المقبل مكتب اعتماد بتونس لحماية التونسيين من الوقوع في براثن المحتالين وللتثبت من عقود العمل والتأشيرات الخاصة بالتونسيين الراغبين في العمل في هذه الدولة.

يشار إلى أنه تم مؤخرا تداول معلومات عن وقوع نحو 5 آلاف تونسي في شباك مكاتب تشغيل محتالة ليجدوا أنفسهم في وضعية غير قانونية في الخارج، وخصوصا في دول الخليج وقطر على وجه التحديد، من ذلك تصريحات، في هذا الخصوص للنائب بمجلس نواب الشعب، ماهر مذيوب.