"فرصة ذهبية" لعشاق السينما في السعودية

قالت المملكة العربية السعودية إن عشاق السينما في البلاد سيحصلون قريبًا على فرصة ذهبية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy السعودية تسمح بفتح دور سينما اعتبارا من مطلع 2018

وأعلنت شركة "Vue International" البريطانية، أنها ستطلق 30 صالة سينمائية في السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع مجموعة شركة عبد المحسن الحكير الترفيهية المحلية، موضحة أنها تتوقع افتتاح الصالة الأولى في وقت لاحق من العام الحالي.

وأعلن الحساب الرسمي التابع لـ"مشاريع سعودية " على "تويتر"، أن افتتاح صالات السينما رباعية الأبعاد، سيكون ضمن المراكز التي تمتلكها مجموعة الحكير، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيتجاوز إجمالي عدد صالات العرض السينمائي التي تديرها شركة vue"" حول العالم 212 صالة عرض في 10 دول مختلفة.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أنها رفعت الحظر الذي فرضته على دور السينما منذ 35 عاما في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتسعى السعودية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه تقليص اعتمادها على النفط، وتأمل الحكومة أن تعمل دور السينما كمحفز للنمو الاقتصادي، والتنويع وخلق فرص عمل جديدة، وتزويد السعوديين بمجموعة أكبر من خيارات الترفيه.