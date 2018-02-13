"فرصة ذهبية" لعشاق السينما في السعودية

وأعلن الحساب الرسمي التابع لـ"مشاريع سعودية " على "تويتر"، أن افتتاح صالات السينما رباعية الأبعاد، سيكون ضمن المراكز التي تمتلكها مجموعة الحكير، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيتجاوز إجمالي عدد صالات العرض السينمائي التي تديرها شركة vue"" حول العالم 212 صالة عرض في 10 دول مختلفة.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أنها رفعت الحظر الذي فرضته على دور السينما منذ 35 عاما في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتسعى السعودية إلى إجراء إصلاحات اقتصادية في الوقت الذي تحاول فيه تقليص اعتمادها على النفط، وتأمل الحكومة أن تعمل دور السينما كمحفز للنمو الاقتصادي، والتنويع وخلق فرص عمل جديدة، وتزويد السعوديين بمجموعة أكبر من خيارات الترفيه.
شركة #Vue السينمائية توقع إتفاقية حصرية مع شركة #عبدالمحسن_الحكير لبناء 30 صالة سينما في #السعودية pic.twitter.com/BBgXtsTSmg— مشاريع السعودية (@SaudiProject) February 12, 2018
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