محافظ كركوك: "داعش" لايزال موجودا في وديان المحافظة ومزارعها

قال راكان الجبوري محافظ كركوك في العراق إن الوضع الأمني في كركوك لا يزال غير مستتب.

سبوتنيك. وأشار المحافظ في حديثه إلى مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى أن "داعش" لا يزال لديه خلايا نائمة في المحافظة، "لأن الأمر غير مسحوم مع القوات حتى الآن".

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أمريكا تقدم 200 مليون دولار إضافية لدعم المناطق المحررة من "داعش" في سوريا

وأضاف الجبوري أن "داعش" لا يزال لديه خلايا نائمة، ولا يزال يقوم بعمليات خطف.

وعن سبب ذلك قال الجبوري إن بعض المناطق غير مطهرة بشكل جيد، حيث اختفى "داعش" وقت التحرير، مؤكدا أن الوضع يحتاج إلى عملية عسكرية تطهر المنطقة من التنظيم تماما.

وأوضح راكان الجبوري أن "داعش" موجود في الوديان والمناطق البعيدة عن السكن، خصوصا في المزارع.

وأضاف محافظ كركوك أن مصافي النفط لا تزال تعمل، لكنها تحتاج إلى اتفاق من أجل التصدير.

ولا تزال توجد قوات أمنية تابعة لإقليم كردستان في كركوك، كذلك قوات تابعة للحكومة الاتحادية.