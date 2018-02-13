"النصرة" تحضر بالتعاون مع "الخوذ البيضاء" استفزازات في إدلب باستخدام مواد كيميائية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن أحد سكان إدلب أبلغ المركز بأن "جبهة النصرة" نقلت إلى إحدى القرى أكثر من 20 أسطوانة تحتوي على الكلور وتحضر لعملية استفزازية بمشاركة "الخوذ البيضاء".

واضاف البيان أن "المتصل قال ان مسلحي "جبهة النصرة" قاموا يوم 12 فبراير/شباط بنقل اكثر من 20 اسطوانة كلور وادوات وقاية الى سراقب على متن ثلاث سيارات.

واوضح المتصل ان ممثلي "الخوذ البيضاء" قاموا بتمثيل بروفة "تقديم اسعافات اولية" لمتسممين وهميين من السكان المحليين.

وان ما حصل تم تصويره من قبل مراسلين محترفين علق على ميكروفواتهم شعار "سي ان ان ".