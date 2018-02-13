القضاء الإسرائيلي يقرر تمديد اعتقال عهد التميمي

قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 13 فبراير/ شباط، تمديد حبس الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها إلى شهر مارس/آذار المقبل، مع الإبقاء على سرية المحاكمات.