قيادي في الحشد الشعبي: نطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق

يشهد العراق استياء متزايدا من وجود الجيش الأمريكي، الذي لم يغادر البلاد بعد إعلان النصر على "داعش"، بل يواصل تعزيز الوجود العسكري في العراق. ويتواجد على الأراضي العراقية أكثر من 5 آلاف عسكري أمريكي، بالإضافة إلى العدد الكبير من القواعد العسكرية في مدن مختلفة من العراق، مثل بغداد ودهوك والموصل وكركوك والسليمانية وأربيل.

وقال قائد القوات التركمانية في الحشد الشعبي كنان توزلو في لقاء مع " سبوتنيك " إن القوات الأمريكية عبارة عن قوات احتلال. وطالب بانسحابهم الفوري من الأراضي العراقية.

وأضاف "نحن لا نريد وجود جنود الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية في العراق. ونرى ذلك أمرا غير مقبول. ليس هناك أي تفسير معقول للوجود الأمريكي على أرضنا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت في الماضي ذريعة محاربة "داعش" لبقائها في العراق، لكن اليوم تم التخلص من "داعش" وليس هناك أي أعذار أو مصداقية لبقائها.

وشدد على معارضة الحشد الشعبي قبل النصر على "داعش"، للوجود الأمريكي في العراق. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع العراق في عام 2011، ينص على أنها ستغادر البلاد، لكنها لم تنفذ الاتفاق. وأكد أن الشعب العراقي لا يريد بقاء الجيش الأمريكي في البلاد.

وحذر القيادي من إمكانية التعامل مع الولايات المتحدة كعدو في حال استمرار وجودها العسكري في العراق. وأوضح: "قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لم يرغب يوما بالوجود الأمريكي في العراق. كما يطالب جميع قادة الحشد الشعبي بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.