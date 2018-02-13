السياحة البريطانية تعود إلى تونس بعد توقف دام 3 سنوات

بدأت السياحة البريطانية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، بالعودة إلى الوجهات التونسية بعد توقف دام ثلاث سنوات، بسبب الحادث الإرهابي الذي شهده منتجع سوسة عام 2015.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن شركة طيران "توماس كوك" استأنفت رحلاتها إلى منتجع النفيضة في تونس، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

من جانبها أعلنت السلطات التونسية، اليوم، وصول أولى الوفود السياحية البريطانية إلى مدينة الحمامات شمالي تونس عبر مطار "النفيضة" قرب تونس العاصمة.

Is Tunisia safe for British tourists? Holiday destination reopens as Thomas Cook resumes flights almost three years since terror atrocity https://t.co/mkZPUBiKvp pic.twitter.com/2NmPNcxRq7 — news live world (@news_liveworld) February 13, 2018

​وقال بيان صادر عن مديرية السياحة بمدينة سوسة إن الوفد السياحي البريطاني "وصل إلى تونس تحت إشراف الناقل البريطاني "توماس كوك" الذي سينظم ثلاث رحلات أسبوعية من بريطانية نحو مدينة الحمامات التونسية".

وكان منتجع سوسة في تونس قد شهد في 2015 حادثا إرهابيا، عندما قتل 38 شخصا، منهم 30 بريطانيا، برصاص أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي. ونصحت وزارة الخارجية البريطانية بعدها المواطنين بعدم السفر إلى تونس.