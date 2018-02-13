دمشق تتوعد إسرائيل "بمفاجآت أكثر" في سوريا

توعدت سوريا، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، إسرائيل بمفاجآت أكثر، وذلك بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف-16" هذا الأسبوع.

© REUTERS/ Amir Cohen الجيش الإسرائيلي: قصفنا 12 هدفا سوريا وإيرانيا داخل الأراضي السورية

وقالت الحكومة السورية إن إسرائيل ستواجه "مفاجآت أكثر" في هجمات مستقبلية على الأراضي السورية، بحسب وكالة "رويترز".

قال أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية السورية، "ثقوا تماما أن المعتدي سيتفاجأ كثيرا لأنه ظن أن هذه الحرب، حرب الاستنزاف التي تتعرض لها سوريا لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة أية اعتداءات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دمشق "إن شاء الله سيرون مفاجآت أكثر كلما حاولوا الاعتداء على سوريا".

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد أسقطت طائرة إسرائيلية، قبل أيام قليلة.