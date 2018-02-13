نجاة نجل مسؤول أمني يمني رفيع من محاولة اغتيالات في عدن

نجا نجل مسؤول أمني يمني رفيع، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال في محافظة عدن جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر محلي، في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقا النار اليوم، على سيارة نجل قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، اللواء الركن فضل باعش، قرب جولة العاقل في مديرية خور مكسر.

وأضاف، أن إطلاق النار بكثافة من المسلحين على السيارة، أدى إلى انقلابها، وتم نقل عماد فضل ومرافقه إلى المستشفى، فيما لاذ المهاجمان بالفرار.