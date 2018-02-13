تسجيل
20:31 13 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    نساء عراقيات يتعرضن لمأسي على يد داعش

    خاص لـ"سبوتنيك"... تفاصيل قيادي "داعشي" قتل أجمل نساء العراق

    © Sputnik. Nazek mohamed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تربص الإرهابي، عمار الهويدي، ذو الوجه المدبب ذقنا، عندما كان منتميا لتنظيم "القاعدة"، بامرأة عراقية – كانت محور غزل شعراء جنوب الموصل، مركز نينوى، لجمالها الأخاذ، وقتلها بهجوم مسلح عندما كانت تقود سيارتها الشخصية على الطريق العام.

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS/ RODI SAID
    لافروف: أمريكا تخطط لإنشاء "شبه دولة" في سوريا على الضفة الشرقية للفرات حتى العراق
    سبوتنيك. وقاد الهويدي، تنظيم "داعش"، بعدما انتمى إليه في عام 2013، إلى سبي نحو 3 آلاف فتاة وامرأة عراقية من المكون الايزيدي، ونفذ إبادة بذويهن، في مطلع آب/ أغسطس عام 2014، لكن هربه لم يدم طويلا ووقع بيد القوات العراقية مع عدد من الدواعش، قبل ساعات.

    أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الجيش العراقي، ألقت القبض على أخطر عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي، في سهل نينوى، المدعو "عمار هويدي"، في قضاء تلكيف شمال غربي البلاد، مع 7 من العناصر الإرهابية بتنظيم "داعش"، أحدهم قيادي، وهم الآن محتجزون في مركز أمني بناحية حمام العليل جنوبي الموصل.

    أخطر قيادي

    وعلمنا من مصدر أمني من جنوب الموصل، أن الداعشي، عمار الهويدي، يعتبر من أخطر مجرمي تنظيم "القاعدة"، الذي انتمى إليه عام 2005، ونفذ عمليات قتل وتفجير وتفخيخ عديدة في مناطق متفرقة من نينوى لاسيما في جنوب المركز.

    وأخبرنا المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن القوات الأمريكية التي كان لها تواجد في العراق، من بعد عام 2003 بسقوط النظام السابق، اعتقلت الهويدي، ومن بعدها تسلمته الأجهزة الأمنية العراقية، وبقي في السجن حتى عام 2014.

    ولفت المصدر، إلى أن عملية اعتقال الهويدي لم تكن سهلة حينها، ودارت بينه وبين العناصر الذين معه، والقوات الأمريكية، اشتباكات عارمة، حتى تم التمكن من اعتقاله ونقله إلى سجن بوكا في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

    خلال عام 2014، أثناء دخول تنظيم "داعش" الإرهابي، مدينة الموصل، فتحت السجون على يد التنظيم، وإطلاق سراح العناصر الذين كانوا في تنظيم "القاعدة"، ومنهم الهويدي الذي سرعان ما انتمى لـ"داعش".

    مقتل الحسناء

    وتحدث لنا المصدر، عن المرأة التي قتلها الهويدي، وهي دكتورة تدعى "لينا"، زوجها أيضا ً دكتور، وكانت ذات صيت حسن وشهرة واسعة في جنوب الموصل، تحديداً في ناحية القيارة، حيث أنها حصلت على مقاولة في القاعدة الجوية للناحية.

    وأكمل، قام الهويدي، بتتبع الدكتورة لينا التي كانت "جميلة جداً"، وقتلها على الطريق العام الرابط بين القيارة والموصل، بهجوم مسلح استهدفها أثناء قيادتها سيارتها، الخبر الذي هز القيارة وألمها على مقتلها.

    —  من شدة حزن أهالي القيارة على الدكتورة لينا، أقاموا لها مجلس عزاء ونصبوا سرداق لمدة ثلاثة أيام حدادا ً لها، كانت لها شهرة واسعة لدرجة أن شعراء الناحية كانوا يتغزلون بجمالها.

    الحفل الموسيقي الأول من نوعه الذي أقامه فريق ناشط عبر موقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالي
    © Sputnik.
    بعيدا عن الإنترنت والعنف... العراق يصنع السعادة بطعم البرتقال (صور وفيديو)
    سبي الإيزيديات

    وأفادت مصادر أمنية ومحلية، في تصريحات لمراسلتنا، بأن الداعشي عمار الهويدي، هو من قاد ما يُسمى "غزة" "داعش" في سنجار غربي الموصل، وسبى نساء الايزيديين وفتياتهم وأولادهم، بعدما قتل الرجال والشباب في إبادة يندى لها الجبين في الثالث من أغسطس 2014.

    وينحدر الهويدي وهو متوسط العمر، من ناحية النمرود الأثرية الواقعة في جنوب الموصل، وتم التوصل إليه من قبل شرطي في الشرطة المحلية بعدما تتبعه وبالتنسيق مع الجيش، اعتقل داخل منزل مع الدواعش السبعة من بينهم أشقاء وأبيهم الذي كان أحد عناصر الأمنيين في "داعش"، حسب المصادر.

    تجريد النساء من أزواجهن

    يبدو أن "الهويدي" كان مهووسا ً بملاحقة النساء وارتكاب الجرائم بحقهن وبذويهن، تحديداً نساء زوجات المنتسبين في الأجهزة الأمنية العراقية.

    وكشف لنا شاب من جنوب الموصل، يدعى أحمد سالم، عن قيام الهويدي، باختطاف 30 امرأة من زوجات المنتسبين الأمنيين الذين غادروا المدينة، من داخل منازلهن، وتطليقهن منهم في محاكم التنظيم، أثناء اقتراب القوات الاتحادية، من قرية النايفة الواقعة في النمرود، ضمن العمليات العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 لتحرير نينوى، ومركزها.

    الساحل الأيمن من الموصل
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    بالصور... مدينة الجثث المتفسخة الآكلة للأحياء في العراق
    إعدام ابن عمي

      طالت جرائم عمار الهويدي، الرجال أيضا ً، قتل أبن عمي الشاب أمام عيني وأهله، في القيارة، تاريخ الرابع من سبتمبر/أيلول عام 2015، بعد أسابيع من اعتقاله وتعذيبه بأبشع الطرق، في سجون التنظيم، كونه كان منتسبا ً في جهاز مكافحة الإرهاب، وبينهما معرفة ومن بين القوة المشرفة على سجن المكافحة حيث كان معتقل الهويدي هناك.

    هذا ما رواه لنا الشاب أحمد سالم أيضا ً، قائلا ً:

    شن الهويدي، مع عناصر "داعش"، عملية دهم وتفتيش بحثا ً عن المنتسبين الأمنيين بالذات المنتمين لجهاز مكافحة الإرهاب، لأنه كان يكن الكره والحقد عليهم، ومن بينهم أبن عمي، الذي لم يتمكن الهرب مثلما هرب إخوته، ولم يجد مكانا ً ليختبئ فيه سوى فوق سطح المنزل تحت خزانات المياه، لكنه كشف واعتقله الدواعش.

    وتابع سالم، بعد أسابيع، نفذ الهويدي، عملية الإعدام بابن عمي أمامنا وأمام جمع من الناس، برصاصة في الرأس، ثم قام بتعليقه على جسر القيارة وهدد بإعدام من يقم بإنزاله من الجسر حتى انتهاء 3 أيام، من بعدها أنزلت جثته من قبل ذويه.

    وذكر سالم، أن مقتل أبن عمي، كان له أثر كبير على نفوس جميع أهالي القيارة، لأنه من الأشخاص النبيلين، ولصغر سنه فهو من مواليد 1992، ومتزوج لديه طفلة بعمر 6 أشهر عند إعدامه.

    واختتم الشاب، كان ابن عمي فقير الحال جداً، ويعمل في السجن الذي كان فيه الهويدي معتقلاً، ويعرفه حق المعرفة، لهذا أعدمه بيديه بعدما شوه جسده بأساليب التعذيب في سجون التنظيم الإرهابي.

    وتعتقل القوات العراقية بالتنسيق مع الجهد الاستخباراتي، بين الحين والأخر، قادة وعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، من الذين تسللوا بين العائلات، والهاربين الذين اختبئ في البيوت ومخيمات النزوح، في محافظة نينوى التي أعلن رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، تحريرها بالكامل مع مركزها، من سيطرة الإرهاب، في 31 أغسطس/آب العام الماضي.

    انظر أيضا:

    واشنطن وبغداد توقعان مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار لدعم العراق
    بعد عزم القوات الأمريكية البقاء في العراق... هل يستطيع أحد إخراجها؟
    العراق يعلن استئناف نقل الوقود إلى البصرة لأول مرة منذ 14 عاما
    لافروف: أمريكا تخطط لإنشاء "شبه دولة" في سوريا على الضفة الشرقية للفرات حتى العراق
    قيادي في الحشد الشعبي: نطالب بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق
    بعيدا عن الإنترنت والعنف... العراق يصنع السعادة بطعم البرتقال (صور وفيديو)
    الكلمات الدلالية:
    جنوب العراق, إبادة جماعية, الموصل, هرب, الإيزيديات, اشتباكات, إعدام, النساء, إرهاب, الشرطة, غزة, تنظيم داعش, وكالة سبوتنيك, القوات الأمريكية, تنظيم القاعدة, القوات العراقية, الجيش العراقي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المهرجان الخامس للتصوير بيرفوزدانايا روسيا - صورة بعنوان بيت الفقمة للمصورة أولغا كامينسكايا
    مهرجان "روسيا البدائية" لتصوير الطبيعة
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك