الجوية الأمريكية تكشف تأثير إسقاط المقاتلة الإسرائيلية على مقاومة تنظيم "داعش"

أعلن قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، الفريق جيفري هاريغيان، أن الحادث الذي وقع لطائرة "إف -16"، الإسرائيلية في سوريا، لم يؤثر على أعمال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".

© AP Photo/ Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt رصد طائرة استطلاع أمريكية على الحدود الروسية

واشنطن — سبوتنيك . وقال هاريغيان خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد تأثير على الإطلاق على مهمتنا. استنادا إلى ما نقوم به وأين نعمل، ليس له أي تأثير علينا".

وأضاف أن التحالف يدرس هذا الحادث، ولا سيما قدرات الدفاع الجوي السوري.

يذكر أن مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف —16" أسقطت صباح السبت الماضي، في المنطقة الواقعة بين مدينتي حيفا والناصرة بعد أن استهدفتها الدفاعات الأرضية السورية، ما أدى إلى إصابة أحد طياريها بجروح حرجة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة.

جاء ذلك بعد استهداف سلاح الجو الإسرائيلي لطائرة من دون طيار ادعى أنها إيرانية واخترقت المجال الجوي الإسرائيلي عند هضبة الجولان السوري المحتل.

وعادت الطائرات الحربية الإسرائيلية وأغارت على 12 موقعا داخل سوريا ادعى الناطق العسكري الإسرائيلي أنها تابعة للجيش السوري ولما أسماه "المليشيات الإيرانية" التي تسانده.