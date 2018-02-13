جدل حول نجاح "التحالف الدولي" في محاربة الإرهاب

قال داهم القحطان، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، إن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" يسير على خطى واشنطن.

© AP Photo/ Asmaa Waguih التحالف الدولي يبحث عن حل لمشكلة المحتجزين الأجانب في سوريا

ولفت القحطان في مقابلة مع برنامج "بين السطور"، الذي يذاع عبر أثير راديو " سبوتنيك ": "اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" في الكويت، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، هو الثالث منذ هزيمة تنظيم "داعش" في الرقة".

وأوضح القحطان أن اجتماع اليوم كان لتطوير الاستراتيجية الدولية الخاصة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى حديث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن أهمية وقف تمدد "داعش" خاصة في أفغانستان بعد القضاء عليه في سوريا والعراق.

لكن الدكتور بسام الطحان، أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة السوربون، اعتبر أن إعلان تيلرسون تمكن التحالف من القضاء على 98% من مسلحي "داعش"، في مؤتمر الكويت، يعد كذبا، بحسب قوله.

وتساءل الطحان: "إذا كانت هذه حقيقة، فما هو المبرر لتواجد التحالف في سوريا والعراق"، مشيرا إلى وجود أطماع أمريكية في الثروات النفطية السورية، إضافة إلى محاولة واشنطن مجابهة روسيا التي دخلت الحرب بموافقة دمشق.

واعتبر أستاذ الجغرافيا السياسية، أن دول التحالف الدولي والتحالف العربي في اليمن تنتهج سياسات استعمارية ضمن ما وصفه بـ"اللعبة الأمريكية" من أجل الحصول على مساعدات مالية أو حتى سياسية، لافتا إلى أن هذه الدول لا تمتلك سياسة مستقلة، وأنها تسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر أحمد كامل البحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عناصر "داعش" في الموصل لم يغادروها بأعداد كبيرة لكونهم عراقيون، وأن من تم نقلهم هم مجموعة محدودة من قيادات الصف الثاني إلى بؤر صراع جديدة مثل الصومال وسيناء وليبيا.

وأضاف: "لكن مازال أكثر من 90% من عناصر "داعش" متواجدون في سوريا والعراق".