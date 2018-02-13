الوليد بن طلال يعود إلى ملاعب كرة القدم

أعلن الوليد بن طلال حضور مواجهة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود.

وأكد ابن طلال خلال فيديو نشره الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه على "تويتر"، حضوره المباراة من الملعب لمؤازرة الهلال، خاصة وأنه عضو شرف.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، على أن النهضة الرياضية الكبيرة التي تعيشها المملكة، هي ثمرة دعم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وحرص الوليد بن طلال على توجيه الشكر لمستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل شيخ، على ما يقوم به من مجهودات للنهوض بالرياضة السعودية، وخاصة كرة القدم.

الامير الوليد بن طلال "@Alwaleed_Talal " يعلن حضوره لقاء #الهلال والعين في استاد جامعة الملك سعود دعماً لممثل الوطن في المهمة الآسيوية..

تنور الملعب يابو خالد #الهلال_العين pic.twitter.com/RzkR4lVa2A — حمد الصويلحي (@H_swilhy) February 13, 2018

وأوضح الوليد بن طلال أنه سيحضر المباراة دعما منه للهلال وللكرة والرياضة السعودية.

واعتاد الوليد بن طلال على حضور المباريات السعودية والعالمية من المدرجات، حيث يعرف عنه شغفه وحبه لكرة القدم.

وتعد المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، بمثابة افتتاح لملعب الهلال، الذي تبلغ سعته 25 ألف متفرج.