الوليد بن طلال يعود إلى ملاعب كرة القدم

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، على أن النهضة الرياضية الكبيرة التي تعيشها المملكة، هي ثمرة دعم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.
وحرص الوليد بن طلال على توجيه الشكر لمستشار الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل شيخ، على ما يقوم به من مجهودات للنهوض بالرياضة السعودية، وخاصة كرة القدم.
الامير الوليد بن طلال "@Alwaleed_Talal " يعلن حضوره لقاء #الهلال والعين في استاد جامعة الملك سعود دعماً لممثل الوطن في المهمة الآسيوية..— حمد الصويلحي (@H_swilhy) February 13, 2018
تنور الملعب يابو خالد #الهلال_العين pic.twitter.com/RzkR4lVa2A
وأوضح الوليد بن طلال أنه سيحضر المباراة دعما منه للهلال وللكرة والرياضة السعودية.
واعتاد الوليد بن طلال على حضور المباريات السعودية والعالمية من المدرجات، حيث يعرف عنه شغفه وحبه لكرة القدم.
وتعد المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، بمثابة افتتاح لملعب الهلال، الذي تبلغ سعته 25 ألف متفرج.
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