التحالف الدولي يدمر دبابة سورية

واشنطن — سبوتنيك. وقال هاريغيان، خلال مؤتمر صحفي ردا عن سؤال حول تدمير التحالف لدبابة تابعة للقوات الموالية للحكومة: "نحن نعتمد على قواتنا البرية، التي تتخذ قرارات الدفاع عن النفس".
وأشارت قيادة التحالف إلى أن الهجوم وقع على بعد ثمانية كيلومترات شرق خط منع نشوب النزاعات المتفق عليه على نهر الفرات.
وأضاف هاريغيان، أن التحالف نفذ ضربات ضد القوات المهاجمة دفاعا عن التحالف والقوات الشريكة وردا على العمل العدواني الذي استهدف شركاء في مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويعد حادث الاشتباك هذا الثاني من نوعه في الأيام الأخيرة بين قوات التحالف والقوات الموالية للحكومة السورية.
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