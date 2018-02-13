النيابة العسكرية المصرية تحبس هشام جنينة 15 يوما

© Sputnik. Mikhail Mprdasov مصر تطرح نوعا جديدا من البنزين وهذا هو سعره

ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، أن جنينة يتم التحقيق معه في النيابة العسكرية في عدة قضايا، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المذكور.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قد أصدر بيانا أمس الإثنين، نص على "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف البيان "وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".