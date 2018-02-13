تفجير أنبوب نقل النفط الخام جنوب شرقي اليمن

أقدم مسلحون قبليون، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، على تفجير أنبوب لنقل النفط في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed مقتل 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات لطيران التحالف غربي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر محلي في محافظة شبوة لـ"سبوتنيك":

إن مسلحين ينتمون إلى قبيلة بلحارث فجروا اليوم الثلاثاء 13 فبراير، أنبوبا لنقل النفط الخام من حقول جنة عسيلان إلى مصفاة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأشار المصدر إلى أن التفجير يأتي احتجاجا على إيقاف مخصصات الوقود لكهرباء مديرية بيحان، عقب انتهاء مهلة القبليين للسلطة المحلية في المحافظة والشركة النفطية لحل المشكلة.

في سياق آخر، أبلغ مصدر محلي في محافظة عدن وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقا النار اليوم، على سيارة نجل قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، اللواء الركن فضل باعش، قرب جولة العاقل في مديرية خور مكسر.

وأضاف، أن إطلاق النار بكثافة من المسلحين على السيارة، أدى إلى انقلابها، وتم نقل عماد فضل ومرافقه إلى المستشفى، فيما لاذ المهاجمان بالفرار.

يذكر أن مسلحين مجهولين اغتالوا، بوقت سابق من اليوم، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح "الإخوان المسلمون في اليمن"، شوقي كمادي، بالرصاص في عدن.