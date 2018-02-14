"أنصار ألله" تطلق صاروخا باليستيا على عسير جنوب غربي السعودية

أطلق مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، صاروخا باليستيا على قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER قوات هادي تتقدم جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ"سبوتنيك":

إن وحدة الصواريخ في "أنصار الله" أطلقت منتصف ليلة الأربعاء، صاروخا باليستيا مطور محليا على هدف للجيش السعودي في مدينة خميس مشيط بعسير.

في سياق متصل، تمكنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط، من تحقيق تقدم كبير في المعارك الدائرة مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن قوات الرئيس هادي حققت اليوم الثلاثاء، بإسناد من طيران التحالف تقدما كبيرا في مناطق جنوب شرقي مديرية الجراحي، خلال معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله".

وكان مصدر محلي في محافظة شبوة قد صرح لـ"سبوتنيك": "بأن مسلحين ينتمون إلى قبيلة بلحارث فجروا، أمس الثلاثاء 13 فبراير، أنبوبا لنقل النفط الخام من حقول جنة عسيلان إلى مصفاة مأرب شمال شرقي اليمن".

وأشار المصدر إلى أن التفجير يأتي احتجاجا على إيقاف مخصصات الوقود لكهرباء مديرية بيحان، عقب انتهاء مهلة القبليين للسلطة المحلية في المحافظة والشركة النفطية لحل المشكلة.