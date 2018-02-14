أمير قطر أول زعيم خليجي يدشن حسابا على "إنستغرام"... هذا ما نشره

أطلق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الثلاثاء، حسابا رسميا له في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وجاءت أول صورة على الحساب الرسمي أثناء مشاركة أمير قطر في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، حيث قام بممارسة رياضة ركوب الدراجات صباح أمس الثلاثاء، على كورنيش الدوحة، وذلك تشجيعاً من سموه على ممارسة الرياضة، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية

وكتب آل ثاني تحت الصورة: "في اليوم الرياضي للدولة تتحول قطر إلى ساحات رياضية في مشهد يظهر الوعي المتنامي بأهمية الرياضة".

ويأتي تدشين الحساب الرسمي لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت احتفلت دولة قطر أمس باليوم الرياضي، حيث تحولت قطر لمدينة رياضية كبيرة، وقد حظيت أول صورة في الحساب بإعجاب أكثر من 8000 شخص وتعليق 4576 في أقل من ساعة من إطلاق الحساب، وذلك وفقاً للصحيفة القطرية.

يذكر أن أمير قطر فتح أيضاً، أواخر عام 2017 الماضي، حسابا رسميا له في موقع "تويتر".