بالفيديو...الحريري يطلق مشروعا جديدا يوفر فرص عمل للبنانيين

ووصف الحريري هذا المشروع كأحد أهم المشاريع للبنان، لأن هذا النوع من التكنولوجيا يساهم في تسهيل أعمال المواطنين وخلق فرص العمل.
وتابع قائلا: "نحن اخترنا العمل وعدم الوقوف بموقف المتفرج"، كما هنأ الحريري وزارة الاتصالات على ما قاموا به وأكد على متابعته لهذا العمل يوما بيوم.
وتحدث عن إمكانية نشر 600 ألف خط على السنترالات بنهاية العام الحالي.
مشروع الألياف الضوئية انجاز مهم جدا للبنان، سيساهم في تسهيل اعمال المواطنين وخلق فرص عمل عديدة لهم #السراي_الحكومي #أحداث_اليوم @OgeroTelecom pic.twitter.com/ZvCie08SQN— Saad Hariri (@saadhariri) February 13, 2018
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