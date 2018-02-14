بالفيديو...الحريري يطلق مشروعا جديدا يوفر فرص عمل للبنانيين

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن إطلاق مشروع "الألياف الضوئية على جميع الأراضي اللبنانية"، كأحد المشاريع المهمة للمواطن اللبناني.

© Sputnik. Grigoriy Sysoev ظريف يهاجم السعودية ويتحدث عن الحريري وتقسيم اليمن

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أعلن عن إطلاق المشروع في حفل نظمته وزارة الإتصالات في السراي الحكومي.

ووصف الحريري هذا المشروع كأحد أهم المشاريع للبنان، لأن هذا النوع من التكنولوجيا يساهم في تسهيل أعمال المواطنين وخلق فرص العمل.

وتابع قائلا: "نحن اخترنا العمل وعدم الوقوف بموقف المتفرج"، كما هنأ الحريري وزارة الاتصالات على ما قاموا به وأكد على متابعته لهذا العمل يوما بيوم.

وتحدث عن إمكانية نشر 600 ألف خط على السنترالات بنهاية العام الحالي.