الجيش المصري يعلن مقتل 15 إرهابيا خلال عملية "سيناء 2018" (فيديو)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، البيان السابع الخاص بالعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".

© Sputnik. Mohammed Ebaid مصر تصدر بيانا بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء

وأعلن الجيش المصري، في بيانه على صحفة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقتل 15 تكفيرياً في تبادل لإطلاق للنار مع أفراد القوات المسلحة والشرطة، مضيفاً أنه تم القبض على 153 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم.

وأضاف البيان أن القوات الجوية "استهدفت ودمرت 11 هدفاً تستخدم في إيواء العناصر الإرهابية". وتابع أن الجيش ضبط أيضاً كمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية فضلا عن تدمير عدد من مخابئ للمسلحين.

وعلي امتداد السواحل، قال الجيش المصري إن القوات البحرية تقوم بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية.

وقال إن "مقاتلي القوات المسلحة والشرطة المدنية يواصلون أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم".

وأطلق الجيش المصري، يوم الجمعة الماضي، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وذلك قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط الجاري.