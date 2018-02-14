العبادي: يوجد 5 ملايين نازح في العراق تمكنت الحكومة من إعادة نصفهم إلى مناطقهم

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه يوجد 5 ملايين نازح داخلي في العراق، ونازحين من سوريا أيضاً، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة أكثر من نصفهم إلى مناطقهم.

© REUTERS/ Stephanie McGehee أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

الكويت — سبوتنيك . وقال العبادي، في كلمته خلال مؤتمر إعادة إعمار الكويت المنعقد بالكويت، اليوم الأربعاء، 14 فبراير/شباط: "هناك أكثر من 5 ملايين نازح داخلي في العراق، وأيضا نازحين من سوريا، تمكنت الحكومة من إعادة أكثر من نصفهم إلى مناطقهم".

وأضاف العبادي، خلال كلمته: "نتطلع إلى شراكات استراتيجية وتفاهم لواقعنا والمعوقات المتمثلة في البيروقراطية المزمنة، وبدأنا بالعمل للتخلص من بعض القوانين القديمة"، وتابع "كما نتطلع إلى شراكة واسعة مع القطاع الخاص في العراق، ولن نتوقف عن محاربة الفساد الذي هو أحد أسباب وجود الإرهاب في العراق".