قطر تعلن تقديم حزمة من القروض والاستثمارات للعراق بمليار دولار

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح المؤتمر صباح اليوم، دعم العراق بملياري دولار، مليار منها كقروض، والآخر مخصص للاستثمار.
كما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه يوجد 5 ملايين نازح داخلي في العراق، ونازحين من سوريا أيضاً، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة أكثر من نصفهم إلى مناطقهم.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا، الاثنين الماضي، إن إعادة إعمار العراق بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم "داعش" ستكلف 88.2 مليار دولار مع إعطاء الإسكان أولوية عاجلة بشكل خاص.
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