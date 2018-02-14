قطر تعلن تقديم حزمة من القروض والاستثمارات للعراق بمليار دولار

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تقديم حزمة من القروض والاستثمارات للعراق بمليار دولار، مؤكداً التزام بلاده بدعم إعادة الإعمار في العراق.

© REUTERS/ Stephanie McGehee أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

وقال الوزير القطري، خلال كلمته ضمن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، إن جهود قطر ستتركز في مشاريع البنية التحتية.

وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في افتتاح المؤتمر صباح اليوم، دعم العراق بملياري دولار، مليار منها كقروض، والآخر مخصص للاستثمار.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه يوجد 5 ملايين نازح داخلي في العراق، ونازحين من سوريا أيضاً، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من إعادة أكثر من نصفهم إلى مناطقهم.

وكان مسؤولون عراقيون قالوا، الاثنين الماضي، إن إعادة إعمار العراق بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم "داعش" ستكلف 88.2 مليار دولار مع إعطاء الإسكان أولوية عاجلة بشكل خاص.