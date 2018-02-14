بعد 7 سنوات من اندلاعها... أول مرة يسمع عن ثورة تونس (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرجل، قال إنه لم يسمع عن ثورة تونس التي اندلعت قبل سبع سنوات.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI بعد 7 سنوات... تونس مازالت ثائرة

ونشر الفيديو أحد مستخدمي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، بعنوان "تونسي لم يسمع بالثورة ولم ير هاتفا محمولا من قبل".

وأضاف: "لابد أن تحمد ربك على هذه النعمة".

وخرج التونسيون، في 17 ديسمبر / كانون الأول، في مظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وانتهت بإسقاطه في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان إحراق محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، شرارة الثورة، التي انطلقت للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهي المطالب، التي ظل التونسيون يطالبون بها منذ ذلك الحين.

ورغم تحقيق الثورة لهدفها الأول بإسقاط زين العابدين عام 2011، إلا أن المظاهرات تخرج بين الحين والآخر للتأكيد على مطالبها.

وكان آخرها المظاهرات، التي انطلقت في يناير 2018، في ذكر الثورة، وشهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة التي اعتقلت حوالي 800 شخصا، وفقا لـ"بي بي سي".