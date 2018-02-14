بعد 7 سنوات من اندلاعها... أول مرة يسمع عن ثورة تونس (فيديو)

وأضاف: "لابد أن تحمد ربك على هذه النعمة".
وخرج التونسيون، في 17 ديسمبر / كانون الأول، في مظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وانتهت بإسقاطه في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وكان إحراق محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، شرارة الثورة، التي انطلقت للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وهي المطالب، التي ظل التونسيون يطالبون بها منذ ذلك الحين.
ورغم تحقيق الثورة لهدفها الأول بإسقاط زين العابدين عام 2011، إلا أن المظاهرات تخرج بين الحين والآخر للتأكيد على مطالبها.
وكان آخرها المظاهرات، التي انطلقت في يناير 2018، في ذكر الثورة، وشهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الشرطة التي اعتقلت حوالي 800 شخصا، وفقا لـ"بي بي سي".
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