مشجع يطلب من الوليد بن طلال شراء رونالدو...والوليد يرد بهذه الطريقة (فيديو)

حصلت واقعة طريفة لدى زيارة الوليد بن طلال لحضور مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

الفيديو الذي يظهر جلوس الوليد بن طلال في سيارة في الوقت الذي يصيح أحد المشجعين، مطالبا إياه بجلب البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النادي.

حيث صاح المشجع، قائلا: "أبو خالد نبغي الدون، نبغي تجيب لنا كريستيانو"، ليجيب الوليد بحركة بيده تشير إلى الحاجة للأموال.

ليرد المشجع، قائلا: "لا ياحبيبي في فلوس".

وكان الوليد بن طلال قد حضر مباراة الفريق السعودي وضيفه الإماراتي ضمن مبارايات دوري أبطال آسيا، ولينشر مجموعة من الصور على

صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".