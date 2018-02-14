الصفدي: لا بديل عن "حل الدولتين" لإنهاء صراع الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا بديل عن "حل الدولتين" لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

© REUTERS/ HENRY ROMERO تيلرسون: تزعجنا الأحداث الأخيرة المتعلقة بإسرائيل وإيران في سوريا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في عمان اليوم الأربعاء 14 فبراير / شباط.

وتطرق الوزيران إلى الوضع في سوريا والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بإيران وإسرائيل، التي شهدت إسقاط طائرة "إف — 16" إسرائيلية في سوريا عقب إسقاط طائرة بدون طيار قالت إسرائيل إنها إيرانية.

ومن جانبه دعا تيلرسون إيران إلى سحب القوات التي تدعمها من سوريا، وأن تفسح المجال لتحقيق الحل السياسي، مشيرا إلى أن بلاده قلقة تجاه الاشتباك الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا.

وأضاف: "الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254، موجها الشكر للأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.

وتطرق الوزيران إلى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع القدس، وأكد وزير الخارجية الأردني أنه لا بديل عن "حل الدولتين" بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.