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15:10 14 فبراير/ شباط 2018
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    سفينة حربية مصرية

    البحرية المصرية تعلن إطلاق أربعة صواريخ في البحر المتوسط

    © AFP 2018/ Yassen Mohamed
    العالم العربي
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    أعلنت القوات المسلحة المصرية إطلاق 4 صواريخ في البحر المتوسط.

    الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
    © AFP 2018/ ADEM ALTAN
    ملياردير مصري: جنون أردوغان يجر المنطقة للحرب
    وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إن هناك تدريبات ومناورات بحرية، منها إطلاق 4 صواريخ في إطار تعزيز تلك المناورات في البحر المتوسط".

    ونفذت القوات البحرية المصرية، أمس، عدداً من الأنشطة التدريبية في مسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك بإطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر.

    وبالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018، قال الجيش المصري إن "القوات البحرية نفذت عددا من الأنشطة التدريبية البارزة في مسرح عمليات البحر المتوسط بإطلاق 4 صاروخ أرض بحر وسطح بحر وذلك في إطار التدريب على التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي".

    وكانت تركيا قالت إن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية، مؤكدة أنها ستنقب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، الأمر الذي رفضته مصر مؤكدة حقها السيادي على أراضيها.

    وأطلق الجيش المصري، يوم الجمعة الماضي، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب، وذلك قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير/شباط  الجاري.

    انظر أيضا:

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