وفاة الأمير عبد العزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن بيانا صدر من الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير.

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز.https://t.co/WlDoOnYIEL#واس — واس (@spagov) February 14, 2018

​وجاء في البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود. وسيصلى عليه، إن شاء الله، يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأمير عبد العزيز بن بندر قد شغل منصب مساعد رئيس الاستخبارات العامة في عام 2004، كما تم ترقيته إلى منصب نائب رئيس الاستخبارات في عام 2010، إلى أن ترك المنصب في عام 2012.