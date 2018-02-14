الأردن: لا نبني علاقتنا مع دول الخليج على "المنفعة المادية"

وتابع الملقي أن "الدول العربية بدأت تتحدث، وفي الخليج بشكل خاص، عن مشاريع استثمارية بدل المساعدات النقدية، وهذا جيد"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع الدول العربية، بخاصة الأشقاء في الخليج، استراتيجية أخوية قومية وسندافع عن أي حق عربي مهما كان"، بحسب صحيفة الغد.
وأوضح أن الأردن "لا يبني علاقاته مع أشقائه العرب على المنفعة المادية، وإنما على المنفعة الوطنية، ومنفعة الأمة، ونحن نعلم أن لديهم هم أيضا ظروفهم، وهم لم يبخلوا علينا في السابق، وإن شاء الله لن يبخلوا علينا في المستقبل".
وحول ما تعرضت له المناطق الحدودية من وصول شظايا نتيجة مواجهة إسرائيلية سورية، قال إن "حدودنا متلاصقة مع سورية وإسرائيل وما يزال هناك وجود لبقايا عصابة داعش الإرهابية في بعض الأماكن، مؤكدا الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في حماية الحدود من أي مخاطر.
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