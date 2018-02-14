الأردن: لا نبني علاقتنا مع دول الخليج على "المنفعة المادية"

قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، جاءت لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا أنه لولاها لوصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100% وهي مرحلة الإفلاس.

© AFP 2018/ KHALED FAZAA كيف رد الأردن على مذكرة تسليم رغد صدام حسين للسلطات العراقية

وأضاف الملقي في مقابلة مع التلفزيون الأردني: "نحن ندرك ونقدر أن المواطن تحمل صعوبات اقتصادية ، وعلينا جميعا أن نتحمل معا، لأن الذي نحميه ليس حكومات، وإنما الذي نحميه هو وطن، فالحكومات تأتي وتذهب ويبقى الوطن"، معربا عن ثقته بقدرة الوطن وأبنائه على الخروج من هذه المرحلة الصعبة.

وتابع الملقي أن "الدول العربية بدأت تتحدث، وفي الخليج بشكل خاص، عن مشاريع استثمارية بدل المساعدات النقدية، وهذا جيد"، مؤكدا أن "علاقة الأردن مع الدول العربية، بخاصة الأشقاء في الخليج، استراتيجية أخوية قومية وسندافع عن أي حق عربي مهما كان"، بحسب صحيفة الغد.

وأوضح أن الأردن "لا يبني علاقاته مع أشقائه العرب على المنفعة المادية، وإنما على المنفعة الوطنية، ومنفعة الأمة، ونحن نعلم أن لديهم هم أيضا ظروفهم، وهم لم يبخلوا علينا في السابق، وإن شاء الله لن يبخلوا علينا في المستقبل".

وحول ما تعرضت له المناطق الحدودية من وصول شظايا نتيجة مواجهة إسرائيلية سورية، قال إن "حدودنا متلاصقة مع سورية وإسرائيل وما يزال هناك وجود لبقايا عصابة داعش الإرهابية في بعض الأماكن، مؤكدا الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، في حماية الحدود من أي مخاطر.