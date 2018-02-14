بوتين والملك سلمان مستعدان لتطوير التنسيق في أسواق المحروقات العالمية

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحث معه الوضع في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. وجرى مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في سوريا.

وأعرب كل من الرئيس الروسي، والعاهل السعودي عن استعدادهما لتطوير التنسيق بين البلدين في أسواق المحروقات العالمية، وفقا للبيان الصادر عن المكتب الصحفي للكرملين.

وجاء في البيان: "أعرب عن الاستعداد لتنمية التنسيق المثمر في أسواق المحروقات العالمية".

كما بحث الجانبان الوضع في الخليج، بما في ذلك الوضع القائم بين قطر وعدد من الدول الأخرى.

وبحث الجانبان مسألة التعاون العسكري التقني.