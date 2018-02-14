برلماني سوري: أمريكا "دولة احتلال" ولا يحق لها الحديث عن الأخلاق والشرعية

قال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب السوري، أن مجلس الشعب يقف خلف كل ما يقوم به الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

© AFP 2018/ PHILIPPE DESMAZES المقداد: أفعال أمريكا تهدد استقرار سوريا وسنسقط أي طائرة تعتدي علينا

وأضاف عمار الأسد، في اتصال مع " سبوتنيك " اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، أن التصعيد الإسرائيلي قوبل برد مناسب من الجيش السوري، أما التصريحات الأمريكية بالية وقديمة، وتقف بجوار كل من يقف ضد سوريا في حربها على الإرهاب.

ولفت البرلماني السوري، إلى أن الأمريكي اليوم هو "رأس حربة" في تدريب ودعم الإرهابين، لذا فهو منزعج من الدور الروسي والدور الإيراني، فالجيش السوري يقاتل دفاعا عن أرضه وشعبه، ولا يقاتل نيابة عن أحد، في الوقت الذي يقاتل فيه الأمريكان دفاعا عن الإرهابيين.

وأشار الأسد، إلى أن "الجانب الأمريكي لا يحق له أن يتكلم عن الأخلاق وعن الشرعية الدولية، سوريا دولة ذات سيادة، وعندما يأتي الصديق الإيراني بمستشاريه يأتي بموافقة الدولة السورية".

وتابع "أما وجود الأمريكي فهو وجود غير شرعي ووجود محتل وداعم للإرهابيين، لذا فنحن كشعب سوري نقدر دور إيران ودعمها للجيش والشعب السوري من خلال المستشارين".

واختتم قائلا

"نقول لأمريكا سنظل مستمرين في حربنا ضد الإرهاب، مهما أزعج ذلك أمريكا وأعوانها ومناصريها".