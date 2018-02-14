مستشار في الأمم المتحدة: المعارضة تضع عراقيل أمام دخول مساعدات إلى الغوطة الشرقية

ويعيش في الغوطة نحو 400 ألف شخص، وتعتبر قافلة اليوم هي الأولى منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني التي تدخل الغوطة.
وأعلن جاكوب كيرن، مدير مكتب سوريا في برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج سلم حصصا غذائية تكفي 7 آلاف مدني لمدة شهر.
وتشمل مواد الإغاثة 1.8 طن من الإمدادات الطبية.
وقال يان إيجلان مستشار الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن منظمات الإغاثة عاجزة عن إيصال مساعدات لسوريين في أمس الحاجة إليها.
وأضاف أن المعارضة تضع عراقيل، ما جعل الوضع سيء في الغوطة الشرقية.
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