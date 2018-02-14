مستشار في الأمم المتحدة: المعارضة تضع عراقيل أمام دخول مساعدات إلى الغوطة الشرقية

أعلنت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري أن قافلة إغاثة من 9 شاحنات تصل اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط إلى الغوطة الشرقية.

© AP Photo/ Save the Children إصابة ثمانية أشخاص في سقوط قذيفة أطلقت من الغوطة الشرقية

وتصل المساعدات الغذائية والصحية إلى 7200 شخص في الغوطة الشرقية، حسب "رويترز".

ويعيش في الغوطة نحو 400 ألف شخص، وتعتبر قافلة اليوم هي الأولى منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني التي تدخل الغوطة.

وأعلن جاكوب كيرن، مدير مكتب سوريا في برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج سلم حصصا غذائية تكفي 7 آلاف مدني لمدة شهر.

وتشمل مواد الإغاثة 1.8 طن من الإمدادات الطبية.

وقال يان إيجلان مستشار الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن منظمات الإغاثة عاجزة عن إيصال مساعدات لسوريين في أمس الحاجة إليها.

وأضاف أن المعارضة تضع عراقيل، ما جعل الوضع سيء في الغوطة الشرقية.