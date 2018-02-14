ضابط يمني يوضح حقيقة انشقاق العميد جميل المعمري

كشف العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، حقيقة انشقاق نائب رئيس الملتقى العسكري العميد جميل المعمري، مؤكدأ أن المعمري ضابط صغير وليس من قادة وزارة الدفاع، وكان مندوب المظلوميات للقوات الجوية سابقا.

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قال نائب المتحدث العسكري في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، "المعمري كان قبل الثورة اليمنية مندوب تظلمات المتقاعدين إجبارا سواء من كان لهم حقوق في الجنوب أو الشمال، وهو ليس بالشخصية المؤثرة وكان يبحث عن عمل استراتيجي في الوزارة، لكن لاتوجد الآن وظائف أو مرتبات كبرى للعسكريين في الوقت الراهن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد".

ولفت راشد، إلى أنه يعرف المعمري شخصيا، وأن الملتقى العسكري هو المختص بالمظالم للعسكريين، وليس بالمستوى القيادي الأول أو الثاني أو الثالث، وأحيل للتقاعد قبل 20 سبتمر/ أيلول "الثورة"، ثم التحق بالملتقى العسكري مؤخرا.

وكانت وسائل إعلام تابعة للتحالف، أعلنت في وقت سابق انشقاق الناطق باسم القوات الجوية "في صنعاء"، نائب رئيس الملتقى العسكري للقوات المسلحة والأمن، العميد جميل المعمري، ووصوله إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجيهه انتقادات لاذعة واتهامات لأنصار الله، في تصريحات أدلى بها لوكالة "خبر" التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن رئيسه الراحل، علي عبد الله صالح، عن فك شراكته مع "أنصار الله"، ودعا للانتفاضة الشعبية ضدهم.