هذا ما ضبطته مخابرات السودان عند الحدود وتطبيق قرار رئاسي للمرة الأولى

أحبطت وحدة جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ولاية كسلا محاولة تهريب كميات كبيرة من السلع والمواد الاستهلاكية وغيرها من المواد إلى دولة إريتريا.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يدعو تركيا إلى مهمة جديدة شرقي البلاد

أعلن والي ولاية كسلا آدم جماع آدم، عن تطبيق الطوارئ لأول مرة في هذه الضبطية مصادرة المركبات ووسائل الحركة المستخدمة فيها ومنح القوة الأمنية التي ضبطتها نسبة 50 في المئة من المضبوطات، بحسب وكالة أنباء السودان

وطالب الوالي المجتمع بأن يلعب دورا مهما في عمليات مكافحة التهريب السلعي من خلال التوعية، مبينا أن هذه المسائل لا تعالج أمنيا، مجددا حرص الولاية لتقوية القوانين في هذا الشأن وضبط المجتمع والأسواق.

ومن جانبه، بعث معتمد محلية ريفي كسلا صلاح محمد إبراهيم، برسالة للمهربين والمتاجرين بالسلع كافة، بأن المحلية والأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد، بجانب السيطرة على الحدود لمنع التهريب، مشيدا بوحدة أمن المحلية والإنجاز الذي تحقق وجهودها المتصلة في هذا الجانب.

وفي السياق ذاته، قدم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية شكره لإدارة الوحدة بالمحلية في ضبط السلع المهربة.

ووجه رسالة للمتعاملين في التهريب بأن قوات الأمن ستتصدى للمخالفات كافة، داعيا الجميع الالتزام بالموجهات الصادرة وفق قانون الطوارئ وإغلاق المعابر، وحذر من أن كل من يخالف ذلك يتحمل التبعات المترتبة على ذلك.