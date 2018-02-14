قرار سعودي رسمي جديد بشأن السودان

وافقت حكومة المملكة العربية السعودية على تدريس المنهج السوداني ضمن مسار المدارس الأهلية والأجنبية في السعودية.

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والتقى سفير السودان في الرياض عبد الباسط السنوسي، كلاً من نائب وزير التعليم د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي، ووكيل التعليم الأهلي والأجنبي د. سعد آل فهيد، بحضور نائب رئيس البعثة السفير أسامة حسن سلمان والمستشار الثقافي في السفارة أبوبكر هارون آدم.

وبحث اللقاء الترتيبات والخطوات التنفيذية لتطبيق تدريس المنهج السوداني في المملكة والتعاون في الجوانب ذات الصلة باختيار المدارس والمشرفين والرسوم الدراسية والخطة الدراسية والتقويم والقياس وتيسير زيارة المسؤولين والخبراء والتربويين السودانيين للوقوف على سير تنفيذ المسار التعليمي.

وعبر السنوسي عن شكر وتقدير حكومة وشعب السودان لقيادة المملكة ووزارة التعليم السعودي لموافقتهم على تدريس المنهج السوداني ضمن مسار المدارس الأهلية والأجنبية في السعودية.

واطلع على نتائج الزيارة الأخيرة لنائب وزير التعليم السعودي إلى السودان، كما بحث اللقاء علاقات التعاون العلمي والأكاديمي بين وزارتي التعليم في البلدين والعلاقات بين الجامعات السودانية والسعودية، ومتابعة بعض مقررات اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في مجال التعليم، لا سيما توقيع برامج العمل والمنح التعليمية للسودانيين في جامعات المملكة وطلب زيادتها.