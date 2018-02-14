وزير الخارجية المصري يحضر مباراة ريال مدريد وسان جيرمان في دوري الأبطال

يحضر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء.

يأتي حضور شكري للمباراة، تلبية لدعوة نظيره الإسباني، ألفونسو ماريا داستيس، لمشاهدة المباراة التي ستقام على ملعب سنتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وغرد المستشار أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وزير الخارجية يقبل دعوة وزير خارجية إسبانيا لمشاهدة مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان فى إستاد برنابيو في مدريد الليلة".

وتقام المباراة ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال.