تعرف على مصير شبكة تسهل سفر إرهابيات من تونس إلى سوريا

فككت قوات الأمن التونسية شبكة تقوم بتسهيل سفر فتيات إرهابيات إلى سوريا من أجل انضمامهن إلى التنظيمات الإرهابية فيها.

© AP Photo/ Aimen Zine لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تجنيد الإرهابيين التونسيين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أن الشبكة المذكورة تنشط بين ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة حيث تم إلقاء القبض على 40 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 22 و29 سنة في ولاية القيروان. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة جميع أفراد الشبكة إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت تقارير صحفية سابقة أفادت بأن نحو 8 آلاف إرهابي تونسي انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا خلال السنوات الماضية واعتقل بعضهم لدى عودتهم إلى تونس فيما قتل العشرات منهم في سوريا.