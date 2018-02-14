خبير يحدد الدولة القادرة على الوساطة بين إسرائيل وإيران

حدد الخبير الألماني، جيل مورسيانو، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، الدولة القادرة على الوساطة بين إسرائيل وإيران.

نشرت هيئة الإذاعة الألمانية " دويتشه فيله " حوارا مع مورسيانو، الذي تحدث فيه عن أن ألمانيا قد تكون الدولة القادرة على الوساطة بين إسرائيل وإيران.

وقال الخبير، مؤلف كتاب حول تأثير إيران المتزايد في سوريا وعلاقاتها بإسرائيل: "في سوريا تتحول فوضى الحرب الأهلية إلى نظام جديد تحاول فيه إيران جني الثمار وتقوية تأثيرها".

وتابع "الإسرائيليون راهنوا في زمن الفوضى على عدم التدخل، إلا أنهم يجدون أنفسهم الآن في مواجهة وضع جديد يجعلهم ضعفاء من الناحية الاستراتيجية".

ومضى "لأول مرة يجدون أنفسهم فيما وراء الحدود في مجابهة عدوهم اللدود إيران التي تعمل على تحويل سوريا إلى قاعدة للعمليات ضد إسرائيل. والآن يغير الإسرائيليون كليا سياستهم ويخاطرون من أجل وقف ديناميكية هذه الأحداث".

وأوضح

"حتى الآن، يحاول الإسرائيليون دوما تفادي مواجهة مباشرة مع الإيرانيين. إذن الهجوم الأخير درجة جديدة، وبها تزيد إمكانية أن تتحول الحلقة المفرغة من عمليات عسكرية وردود فعل إلى تصعيد مفتوح. ومن وجهة نظر إسرائيلية لا يدور السؤال حول هل ستأتي درجة التصعيد المقبلة، بل فقط متى".

أما عن احتمالية الوساطة من الاتحاد الأوروبي أو ألمانيا تحديدا قال: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي وفي هذه الحالة بوجه خاص ألمانيا تملك قوة خاصة. فألمانيا من جهة تمثل شريكا استراتيجيا لإسرائيل، ومن ناحية أخرى لها منفد نحو إيران وتتمتع بثقتها. فألمانيا هي الفاعل الوحيد في العالم الغربي الذي له تجربة في التوسط في تفاهمات غير رسمية بين إسرائيل وإيران وحزب الله".

وتابع

"هنا أعني تبادل الأسرى الذي كانت فيه ألمانيا المفاوض والوسيط الرئيس. فهي تملك الوسائل والإمكانيات ـ ومصلحة كبيرة في كسر الحلقة المفرغة للتصعيد، لأن صدمة حرب ثالثة في هذه المنطقة سيكون لها مفعول يتجاوز البحر المتوسط. وفي لبنان يعيش في النهاية 1.5 مليون لاجئ قد يقرعون في حال الحرب أبواب أوروبا".