إبطال عمل سحري قبل دخوله السعودية من دولة خارجية

أسفر تعاون بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة، وجمارك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، عن ضبط أعمال سحرية كانت مرسلة من خارج المملكة في أحد الطرود البريدية.

© Sputnik. Nazik Mohammed حقيقة توزيع هيئة الأمر بالمعروف السعودية زهورا حمراء في عيد الحب

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، تبين بعد فحص الطرد والتأكد منه من قبل أعضاء الهيئة بلجنة السحر والشعوذة، أنه يحمل عددا من الأعمال السحرية، يستهدف أشخاصا كتبت أسماؤهم عليه.

ونجح أعضاء الهيئة من فك العمل السحري وإبطاله، قبل دخوله إلى السعودية، ولم يتم الكشف عن الدولة القادم منها الطرد.

وحث مدير عام هيئات المدينة، سلطان المطوع، كافة فئات المجتمع على التعاون مع لجنة مكافحة السحر والشعوذة والإبلاغ عن السحرة والمشعوذين، وكذلك المخالفات المتعلقة بالسحر والشعوذة.

وشدد المطوع على ضرورة مكافحة هذه الجرائم التي تخل بالعقيدة.