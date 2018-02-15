بدعم سعودي ... الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية ضد "القاعدة"

© Sputnik. Stringer هل تقلص فرنسا مبيعات الأسلحة إلى التحالف بقيادة السعودية في اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وقال متحدث المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني هشام الجابري في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن قوات النخبة الحضرمية أطلقت، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، عملية عسكرية لتطهير وادي المسيني غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من عناصر تنظيم "القاعدة".

وأضاف، أن العملية تتم بإسناد جوي من طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، وتمكنت من استحداث حواجز تفتيش عسكرية لإغلاق وادي المسيني والسيطرة على مداخله المؤدية إلى مناطق ساحل حضرموت.

يذكر أن الجيش اليمني والتحالف نفذوا في فبراير/شباط من العام الماضي هجوماً على معسكر تدريبي لتنظيم "القاعدة" في منطقة ملحة قرب وادي المسيني أسفرت عن مقتل العديد من العناصر الإرهابية.